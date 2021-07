100 de sportivi pentru Romania la Olimpiada. Doar doua tenismene au acceptat sa joace la Tokyo. O inotatoare de 16 ani e mezina lotului

"Echipa Olimpica a ajuns la 100 de sportivi. Ultimii tricolori care au fost inclusi in Team Romania sunt: Bianca Ghelber (atletism- aruncarea ciocanului), Andrea Miklos (atletism, 400 m ), Alexandru Novak (atletism, sulita), Bianca Costea ( inot), Monica Niculescu (tenis, dublu feminin) si Raluca Olaru (tenis, dublu feminin)", a anuntat COSR.Potrivit sursei citate, inotatoarea Bianca Costea, nascuta in 26 ianuarie 2005, devine cel mai tanar membru al Echipei Olimpice Team Romania. Ea este medaliata cu aur, la 50 m liber, la Festivalul Olimpic al Tineretului European Baku 2019 si a primit un loc cota din partea Federatiei Internationale de Natatie. La ziua inceperii competitiei Bianca va avea 16 ani 5 luni si 27 de zile. Colegul ei de disciplina sportiva, David Popovici va avea in ziua deschiderii Jocurilor 16 ani 10 luni si 8 zile.