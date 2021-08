JO 2020, lupte: Kriszta Incze s-a apropiat de medalia de bronz la Tokyo. Cât de mult a suferit românca

''Mă gândeam că o să câştig, îmi doream mult s-o bat, dar m-a cam surprins azi. Nu am văzut-o să facă atât de mult tehnica două braţe pe un braţ. Mă aşteptam la altceva, asta m-a surprins şi nu am ştiut cum să reacţionez.Fizic m-am simţit bine, dar psihic m-am blocat. Am avut şi foarte multe emoţii pe saltea. Când am început meciul mă aşteptam să fie altfel. Am încercat să fac altceva, dar din păcate am greşit de mai multe ori. Am încercat un contraatac la care s-a aşteptat şi din păcate mi-a luat 4-6 puncte. Am reuşit să ajung la 6-8, să recuperez patru puncte, iar din disperare că am încercat să mă duc mai mult pe ea, m-a întors.Am pierdut pentru că am greşit eu, nu pentru că a făcut ea ceva 'wow' sau mai mult ca mine. Am greşit şi nu ştiam cum să-mi controlez emoţiile pe moment. Îmi doream să-mi demonstrez mie că sunt aici pentru medalie, pentru că am muncit foarte mult. Datoram asta oamenilor care m-au susţinut, familia, prietenii, antrenorii, federaţia'', a declarat vicecampioana europeană din 2019 după meciul din recalificările categoriei 62 kg.Cu ochii în lacrimi, Incze a regretat că nu a reuşit să lupte pentru medalie, visul ei pentru Tokyo: ''Speram ca orice sportiv, medalia de aur, dar am zis după ce am pierdut ieri, sa iau măcar medalia de bronz. Şi nici măcar nu mă lupt pentru medalia de bronz. Ştiam că mă aşteaptă o luptă foarte grea şi pe lângă asta, am mai pierdut o dată cu ea, în 2016 la CE din Riga, când ea a luat aurul.Ea avut o pauză, a născut de atunci, şi mi-am zis hai că se poate, de data asta n-o să mai fie ca acum 5-6 ani. Sunt foarte supărată pe mine, pentru că ştiu că am greşit. Dar a fost o experienţă frumoasă. Îmi doream să-mi demonstrez mie că sunt aici pentru medalie, pentru că am muncit foarte mult''. Kriszta Tunde Incze, medaliată cu bronz la CE 2021, a promis o revanşă la Paris 2024, când vrea să urce pe podium: ''E prima mea participare la Olimpiadă, speram să fie mai bine, a fost însă o experienţă bună. A fost bine să văd cum e la Jocurile Olimpice şi sper că la Paris o să fie total altfel şi acolo o să fiu pe podium''.