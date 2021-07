Larisa Iordache, anunț teribil înaintea începerii Jocurilor Olimpice. "Durerile sunt foarte greu de suportat"

Gimnasta Larisa Iordache a dezvăluit că va participa doar la concursul de la bârnă, nu și la individual compus.Ea a trecut prin momente grele și înaintea plecării spre Tokyo , atunci când mama ei a decedat din cauza unei boli necruțătoare."Mă doare foarte rău glezna. Durerile sunt foarte greu de suportat. Am avut antrenament și în sala de competiții, iar bârna pe care vom concura îmi place foarte mult. Sper ca în calificări să am o zi bună, să fiu liniștită când mă voi prezenta în fața arbitrelor", a declarat Larisa Iordache, conform Federației Române de Gimnastică.România mai are doar o gimnastă la individual compus, pe Maria Holbură.Competiția la gimnastică feminină va începe pe 25 iulie.