"Larisa Iordache a căzut din picioare de durere!” Maria Holbură povestește momentele de groază de la Jocurile Olimpice

"Mami a stat la biserică, s-a rugat pentru mine și de fiecare dată mă ajută. Îmi dă o stare de liniște. Știam că e cu sufletul alături de mine”

Maria Holbură

Maria a concurat la individual compus, în calificări, însă nu a reușit să acceadă în finală.„A fost extraordinar! Am avut emoții mari, îmi venea să plâng înainte să intru în sala de concurs. Eu sunt mulțumită cu tot ce am realizat acolo, mi-am făcut bine integralele, exact ca la antrenamente. Pentru mine a fost cea mai mare experiență a vieții să fiu la Jocurile Olimpice de la Tokyo”.Maria Holbură a vorbit pentru Sports Net și despre relația ei cu Larisa Iordache . „Vorbim orice, ne încurajăm tot timpul, suntem aproape una de cealaltă”Mometul accidentării Larisei a fost unul teribil. „Prima dată am crezut că s-a lovit la genunchi, pentru că așa se văzuse de unde am stat eu să o urmăresc, dar de fapt se lovise la aceeași gleznă unde are probleme. M-am speriat foarte tare!”.A avut foarte multe probleme de sănătate și o admir mult pentru ceea ce face și pentru ceea ce este”, a spus Maria Holbură, gimnasta din Constanța care a reprezentat România la individual compus la Jocurile Olimpice de la Tokyo.