Naționala de fotbal începe Olimpiada cu ”cenușăreasa” din Honduras. Ce spune selecționerul Mirel Rădoi

"Mai avem două posturi de clarificat pentru titularizare, în rest ştim echipa pentru mâine. Mai avem antrenamentul din această seară, iar mâine la prânz vom definitiva primul 11. În mare, însă, cunoaştem echipa de start, în urma rapoartelor noastre, în urma pregătirii din ţară şi de aici, din Japonia.După rapoartele fizice pe care le avem, vom păstra principiile noastre de joc. Dar va trebui să alternăm momentele când facem presing şi când ne retragem, pentru că e o temperatură diferită, o umiditate mult mai mare, iar jucătorii nu sunt la cel mai înalt nivel de pregătire, fireşte. Totuşi, aşa a fost şi înainte de EURO U21 din 2019, am fost echipa cu cele mai puţine zile de pregătire şi cel mai mic coeficient UEFA şi am devenit surpriza competiţiei. Sper să se întâmple la fel", a spus el, într-o conferinţă de presă.Selecţionerul a precizat că naţionala Hondurasului este formată din jucători foarte tehnici de la compartimentul median în sus."După cele 10 partide disputate de Honduras pe care le-am analizat, pot spune că e o echipă care are automatisme foarte bune pentru dezvoltarea jocului în zonele 2 şi 3, dacă o laşi să paseze. În schimb, este o echipă care în momentul posesiei se deschide, aşa că dacă reuşim să recuperăm mingea foarte sus o putem prinde dezorganizată. Honduras are jucători foarte creativi de la mijloc în sus, dinamici.În ultima treime încearcă să creeze ocazii doar prin calitatea fotbaliştilor, fără automatisme şi principii. Caută un-doi-uri sau şuturi, situaţii de unu contra unu pentru dribling. În plus, ce face Honduras şi e important pentru orice echipă, termină foarte repede orice acţiune. E un lucru de învăţat pentru că, dacă pierzi mingea şi acţiunea nu e terminată, rişti să fii prins de adversar", a afirmat tehnicianul.Potrivit lui Rădoi, favorita Grupei B este Coreea de Sud, iar marea necunoascută o reprezintă Noua Zeelandă."Coreea de Sud e favorită la locul 1 în această grupă pentru că au avut nevoie de mai puţin timp să se adapteze la fusul orar, cunosc particularităţile acestei zone unde jucăm, formează un lot foarte competitiv şi puternic. Totodată, selecţionerul lor este foarte bun. Celelalte trei echipe cred că ne vom lupta pentru poziţia secundă în grupă.Practic, cine câştigă în meciul Honduras-România are foarte mari şanse să termine pe locul 2 în grupă. Dar Noua Zeelandă poate fi marea surpriză, se cunosc foarte puţine informaţii despre această echipă, în platforma de monitorizare video există doar două partide amicale disputate de ei, iar din acele partide doar un jucător e în lotul de aici", a mai spus el.Jucătorul Mario Dulca s-a plâns de condiţiile din Japonia: "E o presiune care trebuie să recunoşti că nu e deloc plăcută, să stai tot timpul închis în hotel, să faci zilnic teste. Dar ne-am obişnuit deja în ultimii 2 ani. Poate cu rămânerea doar în hotel nu eram chiar obişnuiţi, ne-am fi dorit măcar o plimbare, dar ne gândim doar la meciul de mâine, ne adaptăm. Suntem o echipă tânără şi venim de departe, dar chiar dacă favorită e Coreea de Sud în grupă, nu e deja câştigătoarea grupei. Noi vom lupta pentru şansa noastră pentru că se califică mai departe două echipe. Suntem motivaţi şi vom încerca să avem un parcurs cât mai lung în competiţie."România debutează, joi, de la ora 14.00, în Grupa B a turneului olimpic, într-un meci cu Honduras.