Jocurile Olimpice: Djokovici a făcut încă un pas spre marele său vis! Tabloul sferturilor de la Tokyo

Liderul mondial a trecut de spaniolul Davidovich Fokina, scor 6-3, 6-1.Marele vis al lui Djokovici este să câștige la Tokyo, după care să se impună și la US Open. Ar reuși un Golden Slam (toate turneele die Grand Slam dintr-un an, plus aurul la JO). Doar Steffi Graf a mai izbutit asta, în 1988.Sferturile de finală de la tenis masculin, JONovak Djokovici (Serbia) – Kei Nishikori (Japonia)Alexander Zverev (Germania) – Jeremy Chardy (Franța)Karen Khachanov (Rusia) – Ugo Humbert (Franța)Busta-Carreno (Spania) – Daniil Medvedev (Rusia)