Ministrul Novak, prima reacție după ”înțepăturile” spadasinei Ana Maria Popescu: ”E o medalie foarte scumpă”

"Azi nu sunt eu cel care trebuie să fie sărbătorit, ci sportivii care s-au întors. Avem o medalie de argint foarte scumpă, o medalie de argint istorică adusă de Ana-Maria Popescu. Vreau să felicit întreaga ei echipă care i-a fost alături. De asemenea şi pe cicliştii care s-au întors, Edi Grosu, mulţumesc pentru cursa senzaţională şi pentru că România s-a văzut pe televizor. Încă o dată vă urez mult succes şi aşteptăm şi alte medalii", a afirmat Novak.”Apropo de finanţare, domnule ministru, am avut ca parteneri de antrenament sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alţii. Îmi doresc tare mult să ajungeţi la Tokyo şi să luaţi aurul ăla pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Şi credeam că mă aşteptaţi cu cecul ăla de 5 milioane de lei, dar nu e problemă mai avem timp să mi-l daţi şi să facem o sală nouă (n.r. - de scrimă) pentru copii”, a afirmat sportiva la Salonul Oficial al Aeroportului ''Henri Coandă''.Scrimera i-a răspuns astfel ministrului Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, cel care afirmase că şi în situaţia în care Federaţia Română de Scrimă ar fi avut un buget mai mare cu 5 milioane de lei, sportiva Ana-Maria Popescu, medaliată cu argint la JO 2020, nu ar fi reuşit să câştige aurul olimpic."După părerea mea şi dacă bugetul federaţiei de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câştige ieri, sau nu câştiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri. Nu vreau să ducem discuţia în altă parte, să ne bucurăm de această medalie şi să ne concentrăm pe Paris 2024, acolo unde nu mi-aş dori să ajungem şi cu scrima sau cu alte sporturi unde am ajuns cu gimnastica", a afirmat Novak la 25 iulie.Reprezentanţii României la scrimă Ana-Maria Popescu şi Iulian Teodosiu, respectiv la ciclism, Eduard Grosu, au revenit, marţi, în ţară de la Jocurile Olimpice, ei fiind întâmpinaţi la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă de ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak.Scrimera română Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint în proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sâmbătă, după ce a fost învinsă în finală de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin ''tuşa de aur''.