Laura Badea, prima româncă devenită campioană olimpică la floretă individual! Mărturii cutremurătoare despre tatăl mort după Jocurile Olimpice și cum a fost lupta pentru aur la Atlanta

A obținut medalia de aur la Atlanta, in 1996, făcând o țară întreagă fericită.Laura Badea a povestit pentru Ziare.com experiențele prin care a trecut în întreaga carieră, de la momentele cumplite legate de pierderea tatălui până la semifinala dramatică de la Atlanta.Laura Badea: La 11 ani am fost selecționată în școală. Se întâmpla în 1981. La început am luat totul în joacă. Nu am primit floreta din prima zi. Erau exerciții de motricitate, de atenție, de viteză de reacție. Dar eu am mai făcut și alte sporturi, handbal înainte de scrimă, apoi atletism.Îmi plăcea că am adversar și trebuia să lupt, să gândesc. Totodată, la vremea respectivă citeam și Alexandre Dumas: Cei trei mușchetari. Toate acestea m-au făcut să aleg scrima.Nu, nici gând. Totuși am avut așa o revelație că pot face perfomanță în acest sport pe la 17 ani, in 1987, cand am câștigat Cupa României.Totodată, în 1983, m-a ambiționat un lucru. La un Campionat Național de Juniori la care am luat locul 2, am văzut că toti o felicită pe sportiva de pe locul 1 și mi-am pus în cap să fiu și eu pe prima poziție.Când am ajuns acolo, simțeam că pot să iau o medalie, pentru că știam ce înseamnă competiția, eram studentă la ANEFS, eram super pregătita.La Barcelona mi-am câștigat dreptul de a participa la individual, dar antrenorul nostru a decis ca eu nu am experiența necesară și a preferat alte colege. Până la urmă am luat medalia de bronz, pe echipe.Eram campioană mondială, aveam ceva emoții.Cel mai greu meci, dar și cel mai spectaculos a fost în semifinale, cand am fost condusă cu 13-8, nimeni nu se mai aștepta să întorc.În finală, am văzut-o pe italianca Vezzali că nu mai e sigură pe ea. Aveam încredere că o bat și așa a fost. Așa a vrut Dumnezeu!M-am gândit la părinții mei, la mama mea, care era la București, la tatăl meu, care nu a mai apucat sa mă vadă campioană olimpică, pentru că a decedat după Jocurile Olimpice de la Barcelona.Sunt convinsă că m-a văzut de acolo, de Sus. Cred că în sinea lui simțea că voi ajunge departe, de când m-am angajat la Steaua și le-a spus oamenilor de acolo că voi face performanța în acest sport.M-am simțit și îndatorată tatălui pentru tot ce a făcut pentru mine! Cred ca Ana (nr. Ana Maria Popescu) are șanse mari, este numărul 1 (n.red. - aceasta a obținut astăzi medalia de argint în proba de spadă). Cred că și Teodosiu va face o figură frumoasă, este la prima participare.Multe! Din păcate sportul s-a dezvoltat foarte mult în unele țări, iar la noi a rămas la un anumit nivel.Ne lipsesc mulți antrenori, care au plecat în străinătate pentru bani.Avem antrenori buni de scrimă care au plecat în Franța, Kuwait, SUA, Turcia. Acum naționalele acestor țări au crescut în acest sport.Îmi place să călătoresc, să citesc, să merg la teatru. Am cochetat cu ideea sa scriu o carte, dar încă nu e cazul.Îmi place să călătoresc și în România și în toată lumea. Noi avem lucruri minunate în țară, îmi place să le descopăr. Nu ne promovăm țara cum ar trebui.S-a născut la București, la data de 28 martie 1970.Campioana olimpica la Atlanta, în 1996, la indivial compus!Argint la Atlanta, în 1996, pe echipeBronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona, în 1992, cu echipa națională!