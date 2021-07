INTERVIU. Alina Dumitru, campioana olimpica la judo: "Patru ani m-am gandit cum sa o inving pe japoneza"

Datorita succesului Alinei Dumitru la Jocurile Olimpice de la Beijing, romanii au inceput sa caute pe google ce e acela un ippon sau cum se face un waza-ari.Ca sa nu mai fiti nevoiti si dvs sa o faceti acum, iata cum ne-a explicat Alina Dumitru "babeste" aceste procedee, fara a intra in detalii tehnice: "Ipponul este precum KO-ul din box. L-ai reusit, s-a terminat meciul. Ca sa ramanem in box, waza-ari e doar cand primesti un pumn si cazi la podea. Mai ai o sansa".Asa le spune si copiilor pe care-i antreneaza la Steaua . Nu acum, pentru ca Alina are un copil de sase luni, al doilea copil al familiei, si este prinsa cu "job-ul" de mama. Insa nu poate trai fara judo. "Dupa ce face cel mic un an, ma intorc la sala!"Eu am fost mereu mai baietoasa de felul meu, jucam fotbal, tenis, respinsea. Am copilarit in cartierul Militari din Bucuresti, sunt bucuresteanca get-beget, chiar daca pe Wikipedia apare Ploiesti la locul nasterii. E o greseala. La judo am ajuns dupa ce a venit un antrenor la scoala si a inceput sa ne povesteasca care e treaba cu acest sport de care habar n-auzisem. Aveam 12 ani.Asa este, doar ca tenisul e un sport scump, e mai greu de intretinut un copil. Parintii mei erau muncitori in fabrica, deci n-aveam cum sa mai continui la tenis, familia nu avea resurse. Antrenorului i-a parut rau pentru ca eram destul de buna si sigur as fi performat si in tenis daca ma tineam.Dificile. Desi va spuneam ca eram baietoasa, in interior sunt destul de sensibila, o fire mai plangacioasa. Antrenorii chiar isi spuneau: ce facem cu fata asta firava? Insa primul cantonament m-a schimbat total. Am inceput sa bat adversari pe care pana atunci nu reuseam nicicum sa-i inving. A iesit din mine leoaica. Incepeau sa-mi iasa procedee care pana atunci nu-mi ieseau. Iar in 97, la nationale, am luat argintul la categoria mea. A doua zi, antrenorul m-a chemat la sala si mi-a dat primii mei banuti, 150 de dolari. Nu imi venea sa cred! Dupa care au venit alte titluri nationale si bronzul de la Europenele din Maribor, in 2002.La Atena veneam dupa o perioda buna, luasem aurul la Europenele de la Bucuresti si eram foarte hotarata sa iau o medalie. Eram printre favorite, eram prima in clasamentul mondial si am avut o tragere foarte buna, cu exceptia semifinalei, bineinteles (rade). Pana la semifinale am batut tot prin ippon. Imi doream sa o bat pe Ryoko, dar pana atunci nu am simtit-o, nu stiam ce sa-i fac, cum sa abordez meciul. A si fost un moment de neatentie al meu, pentru ca am crezut ca s-a dat "mate", adica sa se opreasca meciul si m-am intors spre antrenor, iar ea a venit peste mine si mi-a facut un waza-ari.Foarte greu a fost pentru mine, am fost dezamagita si mi-am pierdut putin imcrederea pentru ca eram pe primul loc in clasamentul mondial si totusi terminasem pe 5. M-au sprijinit mult antrenorii si familia, mi-au sus sa nu renunt. Dupa ce am castigat titlul european, mi-a revenit increderea si mi-am spus ca la Beijing nu mai trebuie sa ratez o medalie. Nu ma gandeam la aur, dar macar o medalie.9 august 2008.M-am trezit la 6 dimineata, am fost la cantar, am trecut cantarul fara probleme. Apoi am fost la masa si am reinceput cu antrenorul Florin Bercean sa discutam despre fiecare meci. Am facut cumva traseul in cap. Emotiile bineinteles ca incepeau sa creasca pe mesura ce ne apropiam de concurs, dar cand am intrat pe tatami totul a disparut. Am avut doua meciuri bune pana la disputa cu Ryoko Tani din semifinale. Era a patra intalnire dintre noi, ma invinsese in toate celelalte.Pot sa zic ca de la Atena pana la Beijing m-am gandit cum sa o inving. Impreuna cu antrenorul am decis sa adopt o pozitie mai joasa, sa fiu mai activa la prize. Am lucrat special pentru ea, pentru ca pe celelelate stiam cum sa le inving. Dupa ce am invins-o pe Ryoko a fost ca si cum as fi castigat titlul, atat de fericita eram, dadeam deja interviuri, eram exuberanta. Si atunci antrenorul a intervenit si m-a dezmeticit putin: Vezi ca mai ai un meci pentru aur! Contra cubanezei Yanet Bermoy aveam insa ac de cojoc, fusesm intr-un stagiu in Spania cu ea si stiam ca pot sa-I aplic o anumita tehnica, un osotogari. Am pastrat acest procedeu special pentru finala si mi-a reusit! A fost o zi coplesitoare, imi veenea sa rad, sa plang, faptul ca o invinsesem pe cea mai titrata japoneza, apoi ceremonia de premiere, toate au fost superbe.Aaa, tot anul! A fost o perioada in care nu stiam ce sa fac in continuare, daca sa raman in judo, dar pana la urma am decis sa cotinui pentru ca n-aveam medalie de aur la Mondiale. Mi-am fixat in cap acest obiectiv si nu l-am indeplinit, dar m-a ajutat sa ajung la Jocurile de la Londra din 2012.Da, chiar glumeam si spuneam ca acel argint a fost aurul meu de la Mondiale pe care nu l-am castigat niciodata.Am avut meciuri grele de la inceput. Prima disputa cu o cubaneza, m-a epuizat, m-a consumat foarte mult. Apoi, am dat peste o sportiva din Mongolia tare ca o stanca. Ma si gandeam sa nu ma accidentez si pana la urma am castigat, dar chiar m-am accidentat. In semifinale, normal, o japoneza, dar de asta nu Ryoko Tani, o alta sprotiva extrem de valoroasa, Tomoko Fukumi, care ma invinsese mereu. Am reusit cumva sa o depasesc, dar in finala nu am mai avut ce sa fac. Sportiva din Brazilia (n.r. - Sarah Menezes) stia ca sunt accidentata si a fortat exact acea mana.E foarte greu sa ne gandim la aur, dar nu imposibil. Se poate. Depinde foarte mult de traseul pe care-l ai, de ziua pe are o prinzi. Si depinde foarte mult de cat de bine sunt pregatiti. Pe vremea mea, erau niste antrenamente extrem de dure, erau groaznice chiar, vedeam negru in fata ochilor! Ganditi-va ca ma punea in centru antrenorul si timp de 30 de minute ma atacau diversi adversari, chiar si de o categorie mai grea si mai rapizi. Imi pare ca nu am filmat un antrenament din acea perioada, sa vedeti cat era de dificil.Nici nu vreau sa ma gandesc. Va fi fi foarte greu pentru sportivi in primul rand, sa stea in acea bula, sa nu se vada nici macar cu alti sportivi. Eu fusesem la Tokyo in 2019, cu un an inaintea competitiei, asa cum era ea programata, si chiar imi luasem bilete pentru Jocuri. Ma gandeam ca la judo va fi cea mai tare competitie din istoria Jocurilor si imi placea foarte mult sa vad organizarea japoneza, totul la linie, si tot ceea ce tine de cultura acestei tari. N-a fost sa fie!Data si locul nasterii: 30 august 1982, BucurestiJocurile OlimpiceAur la Beijing (2008)Argint la Londra (2012)Campionate MondialeTrei medalii de bronz la Cairo (2005), Rio de Janeiro (2007) si Tokto (2010)Campionate Europene8 medalii de aur: Bucuresti (2004), Rotterdam (2005), Tampere (2006), Belgrad (2007), Lisabona (2008), Viena (2010), Istanbul (2011), Chelyabinsk (2012)O medalie de bronz: Tbilisi (2009)