Cine e al 88-lea roman calificat la Olimpiada de la Tokyo, cu un nou record national. Lista completa a delegatiei tricolore

Toader reusise sa egaleze recordul national la inceputul lunii (21,06 m), la Campionatul National de la Cluj-Napoca.Sportivul antrenat de Sorin Tirichita a realizat baremul olimpic la aruncarea greutatii (21,10 m), fiind urmat in clasamentul probei de britanicul Scott Lincon, 21,28 m, si de portughezul Francisco Belo, 20,89 m.Toader este al saptelea atlet roman calificat la JO de la Tokyo. Romania are acum 88 de sportivi calificati la JO 2020 (nominal sau locuri cota) la 13 discipline sportive: inot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastica artistica, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masa, box si scrima:Atletism (7): Florentina Iusco (saritura in lungime), Alina Rotaru (saritura in lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (saritura in inaltime), Alin Firfirica (aruncarea discului), Marius Cocioran (50 km mars), Rares Andrei Toader (aruncarea greutatii);Baschet (4): (echipa feminina 3x3);Box (2): Cosmin-Petre Girleanu (cat. 52 kg), Maria Claudia Nechita (cat. 57 kg);Canotaj (36): patru rame masculin, patru rame feminin, dublu vasle feminin - categorie usoara, dublu vasle masculin, dublu vasle feminin, dublu rame feminin, dublu rame masculin, 8+1 feminin, 8+1 masculin;Ciclism (2): Vlad Dascalu (mountain bike), (ciclism pe sosea);Fotbal (18): echipa nationala olimpica;Gimnastica artistica (3): Maria Holbura (individual compus), Larisa Iordache (individual compus), Marian Dragulescu (sarituri);Inot (3): Robert Glinta (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate), David Popovici (100 m liber);Kaiac-canoe (2): canoe-2 masculin pe 1.000 m;Lupte (4): Alina Vuc (cat. 50 kg), Andreea Beatrice Ana (cat. 53 kg), Albert Saritov (cat. 97 kg - lupte libere), Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg - lupte greco-romane);Scrima (2): Ana-Maria Popescu (spada), Iulian Teodosiu (sabie);Tenis de masa (4): echipa feminina (3 jucatoare), Bernadette Szocs (simplu, dublu mixt), Elizabeta Samara (simplu), Ovidiu Ionescu (simplu, dublu mixt);Tir sportiv (1): Laura Ilie (pusca aer comprimat 10 m).Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amanate pentru intervalul 23 iulie-8 august 2021, dupa ce initial erau programate in perioada 24 iulie-9 august 2020.