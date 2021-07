S-a retras! Anuntul "bomba" facut de Roger Federer inainte de Olimpiada de la Tokyo

"Din pacate, in timpul sezonului de iarba, am suferit din nou o problema la genunchi si am acceptat ca trebuie sa ma retrag de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sunt foarte dezamagit, deoarece a fost o onoare si un punct culminant al carierei mele de fiecare data cand am reprezentat Elvetia.Am inceput deja recuperarea in speranta de a reveni in circuit mai tarziu, in aceasta vara. Ii doresc multa noroc intregii echipe elvetiene si o voi incuraja cu putere de la distanta. Ca intotdeauna, Hopp Schwiz!", a scris, marti, pe retelele de socializare, Federer, vicecampion olimpic in 2012, la Londra.Cu putine meciuri disputate dupa accidentarea suferita la genunchi in ianuarie 2020, Federer, de opt ori campion la Wimbledon, a fost intrecut in trei seturi, 6-3, 7-6 (4), 6-0, dupa un meci de o ora si 48 de minute.Elvetianul va implini 40 de ani la 8 august, ziua in care se inchid Jocurile Olimpice de la Tokyo.