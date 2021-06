Romania - Australia, ultima repetitie a tricolorilor pentru Olimpiada. Mirel Radoi e prezent si el la meci LIVETEXT, de la 21.00

Echipa nationala Under 23 a Romaniei, calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, efectueaza in perioada 31 mai - 9 iunie, un stagiu de pregatire in Spania. In acest interval, Romania a avut programate doua meciuri amicale, cu Mexic si Australia. In primul dintre acestea, disputat sambata, la Marbella Football Center (Spania), nationala a fost invinsa de Mexic cu scorul de 1-0 (0-0).Selectionata Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 in urma atingerii fazei semifinalelor Campionatului European Under-21 din 2019. Romania nu a mai participat la turneul olimpic de fotbal din 1964, cand tricolorii ocupau locul 5, tot la Tokyo. Aceasta va fi a patra sa participare, dupa editiile din 1924 (Paris), 1952 (Helsinki) si 1964 (Tokyo).Romania a fost repartizata in Grupa B la Jocurile Olimpice de la Tokyo, alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras.Turneul de fotbal din cadrul JO va debuta pe 21 iulie si se va incheia pe 7 august.Pentru editia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucatorii nascuti incepand cu 1 ianuarie 1997 (Under-24). In mod obisnuit echipele participante sunt formate din jucatori Under-23, dar cum Jocurile de la Tokyo au fost amanate cu un an a fost facuta o derogare pentru ca jucatorii care au obtinut calificarea pe teren sa poata participa la competitie.