”Suntem morți, dar a meritat”. Primele reacții ale tricolorilor după debutul cu victorie la Olimpiadă

”Suntem morţi, dar a meritat. Toţi ne-am lăsat fiecare picătură de sudoare aici. A fost important că în a doua repriză am dat totul pe teren, sunt fericit că sunt parte din echipa asta. Honduras este o echipă bună, ne-au făcut meciul greu”, a declarat Paşcanu la TVR.George Ganea a afirmat că jucătorii din lotul deplasat în Japonia sunt foarte ambiţioşi: "A fost greu, dar ne bucurăm pentru cele trei puncte. Se vede că am început mai târziu pregătirea, după minutul 75 am cam cedat terenul. Ştiam că Honduras este o echipă arţăgoasă. Suntem fericiţi, ambiţioşi, vrem să arătăm că jucătorii care au venit aci, sunt dispuşi să lupte pentru ţara lor", a spus Ganea la TVR.A marcat: Oliva '45+1 (autogol).România este prezentă la turneul olimpic de fotbal pentru prima oară după 57 de ani.În celălalt meci al grupei, Noua Zeelandă a învins Coreea de Sud, tot cu 1-0.Clasament: 1-2. România, Noua Zeelandă - 3 puncte, 3-4. Coreea de Sud, Honduras - niciun punct.Următoarele partide din această grupă vor avea loc duminică, după următorul program:Ora 11.00: Noua Zeelandă - Honduras;Ora 14.00: România - Coreea de Sud.