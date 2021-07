Tricolorii si-au ales numerele de pe tricouri pentru turneul olimpic de la Tokyo. Cine va fi decarul Romaniei

Lotul Romaniei pentru Jocurile Olimpice:PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanta), Mihai Popa (Astra), Stefan Tarnovanu ( FCSB );FUNDASI: Andrei Ratiu ( Villarreal /Spania), Ricardo Grigore ( Dinamo Bucuresti), Andrei Chindris ( FC Botosani), Virgil Ghita (Farul Constanta), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanta), Florin Stefan;MIJLOCASI: Andrei Ciobanu (Farul Constanta), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franta), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Baluta (Brighton/Anglia), Eduard Florescu (FC Botosani), Antonio Sefer ( Rapid Bucuresti);ATACANTI: George Ganea (Farul Constanta), Andrei Sintean (Hermannstadt).Turneul Olimpic de fotbal va avea loc in perioada 21 iulie - 7 august 2021. In urma tragerii la sorti, Romania a fost repartizata in grupa B alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras.