Reactia super-atletei testate pozitiv cu canabis: "Sunt om". Sportiva va rata Jocurile Olimpice

Sportiva ar fi fost gasita dopata dupa un test facut la selectiile SUA, luna trecuta, la care Richardson a castigat proba de 100 m. Testarea pozitiva la selectii ar insemna ca toate rezultatele sportivei la reuniunea respectiva vor fi anulate.Potrivit unei surse, Jenna Prandini, care s-a clasat pe locul patru in proba respectiva, ar fi fost deja abordata de autoritatile sportive pentru a concura pentru SUA la 100 m, la Tokyo.Sportiva in varsta de 21 de ani urma sa participe in acest weekend la etapa de Diamond League de la Stockholm, dar nu este pe lista oficiala a participantilor, de pe site-ul concursului.