Veste soc pentru sportul romanesc inainte de Olimpiada. Ce decizie a luat Simona Halep

"Din pacate, Simona ne-a anuntat ca nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ea a facut niste analize amanuntite zilele acestea in urma accidentarii (n.r. - la gamba), iar medicii i-au spus ca nu va putea juca tenis cel putin patru saptamani de acum incolo. Pentru Romania, Simona reprezinta o mare pierdere inaintea acestor Jocuri", a afirmat Covaliu pentru AGERPRES.Anuntul presedintelui COSR vine la doar trei zile dupa ce Halep si-a anuntat retragerea de la turneul de Mare Slem de la Wimbledon pe care l-a castigat in urma cu doi ani.Jucatoarea de tenis Simona Halep afirma la 14 aprilie, cu 100 de zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, ca singurul sau vis este de a fi cea mai buna la intrecerea suprema."100 de zile si un singur vis, de a fi cel mai bun la Jocurile Olimpice. Eu cred ca acest vis poate deveni realitate pentru ca in spatele lui sunt mii de ore de munca si multa dorinta. Jocurile Olimpice 2020 Tokyo inseamna pentru mine incredere si multa mandrie. Ne vedem la Tokyo si eu sunt Team Romania", spunea Halep la momentul respectiv.Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amanate pentru intervalul 23 iulie-8 august 2021, dupa ce initial erau programate in perioada 24 iulie-9 august 2020.Halep a participat la Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra, pierzand in primul tur, iar in 2016 nu a luat parte la Jocurile de la Rio.