Veste minunata pentru tenisul romanesc. Cine e singura jucatoare acceptata la Olimpiada pe tabloul de simplu

"TENIS! Mihaela Buzarnescu merge la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Federatia Internationala de Tenis (ITF) a anuntat astazi ca jucatoarea noastra Mihaela Buzarnescu a fost acceptata pe lista calificatilor la Tokyo 2020! Dinamo are doua jucatoare de tenis la JO: Raluca Olaru si Mihaela Buzarnescu!", este anuntul postat in social media de CS Dinamo. COSR a primit confirmarea acreditarii sale din partea Comitetului de Organizare Tokyo 2020 si astfel jucatoaea de tenis va participa la Jocurile Olimpice. Mihaela Buzarnescu, 33 de ani, este a treia reprezentanta a acestei discipline care va juca la Tokyo. Raluca Olaru si Monica Niculescu sunt deja parte a Team Romania si vor concura in proba de dublu", a anuntat si COSR, tot in social media.Pe lista anuntata pana acum de COSR pentru Jocurile Olimpice se aflau pana acum, la tenis, Raluca Olaru si Monica Niculescu, la dublu.