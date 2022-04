România a câștigat locul I la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete – EGMO 2022. Româncele au obținut o medalie de aur și 3 de argint.

Diana Țolu este elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică și este cea care a obținut medalia de aur. A fost un efort depus încă din gimnaziu a explicat aceasta pentru Ziare.com.

„Trebuie să spun că efortul depus pentru această olimpiadă este, de fapt, un efort susținut de părinții mei. Și de profesorii mei. Este un efort constant pe o perioadă foarte îndelungată. Încă din gimnaziu sunt pasionată de matematică și mi-am dorit foarte mult să ajung la această performanță”, a spus Diana Țolu.

„Al patrulea an consecutiv am avut onoarea de a prezenta România. Trebuie să recunosc că este o adevărată bucurie faptul că am reușit să particip și în acest an, pentru că pentru prima dată în istoria olimpiadei de matematică pentru fete, România a reușit să ocupe locul I”, a explicat Diana Țolu.

„Anul acesta, am reușit să obțin medalia de aur. Este a doua medalie pe care o obțin la această competiție, iar în edițiile din 2019 și 2020 am reușit să obțin medalia de argint”, spune Diana.

Olimpiada s-a desfășurat cu prezență fizică

„Sunt foarte încântată că olimpiada a fost desfășurată fizic anul acesta, în Ungaria. Atmosfera olimpiadei a fost trăită la intensitate maximă, am avut de rezolvat 6 probleme. 3 probleme în prima zi și 3 probleme în a doua zi, de dificultate avansată. Niște probleme foarte interesante și frumoase”, a explicat eleva de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică.

Mihai Bălună este coordonatorul lotului de fete din acest an. Și a explicat pentru Ziare.com cât de bucuros este în legătură cu faptul că acest rezultat confirmă rezultatele bune obținute, în online, la aceeași competiție, anii trecuți.

„Mă bucur că am făcut bine anul ăsta. La concursul online, unii poate nu au avut încredere în rezultatul foarte bun pe care l-au avut fetele anii trecuți. Acum, în fața tuturor, am dovedit că nici anul trecut nu am avut rezultate obținute pe alte căi mai puțin corecte”, a atras atenția coordonatorul lotului României la Olimpiada Europeană de Matematică.

Elevele medaliate sunt un vârf al iceberg-ului

„E un rezultat foarte bun! Rezultatul ne bucură prin faptul că ne arată că baza de selecție există, iar această bază nu poate fi făcută decât prin munca a mii de profesori și, bineînțeles, împreună cu elevii pe care îi au. Pentru că acești copii care ies în evidență sunt un vârf al iceberg-ului”, a declarat Mihai Bălună.

„Dacă vrem să știm care e nivelul general la matematică, acesta e destul de greu de estimat, pentru că testele PISA ne arată rezultate limitate, iar faptul că avem performanțe ne arată că avem copii care la cel mai mare nivel de exigență fac față. Asta nu înseamnă că nivelul general al copiilor din România, la matematică, e unul prea grozav”, a concluzionat Mihai Bălună.

Pe lângă medalia de aur obținută de Diana, România se mai poate bucura de încă trei medalii câștigate de Elisa Ipate, Lucia Rîșnoveanu și Cezara Danciu.

