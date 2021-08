Premii surpriză pentru olimpicii români de la Tokyo. Anunțul șefului COR: ”Ne-ar fi făcut plăcere să facem un efort şi mai mare”

Astfel, campioanele olimpice din barca de dublu vâsle, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, vor fi recompensate cu câte o maşină Toyota C-HR Full Hybrid, în valoare de 31.000 de euro.Medaliaţii cu argint Ana-Maria Popescu (scrimă), Ciprian Tudosă, Marius Cozmiuc (canotaj, 2 rame fără cârmaci), Cosmin Pascari, Ştefan Berariu, Mugurel Semciuc şi Mihăiţă Ţigănescu (canotaj, 4 rame fără cârmaci) vor primi câte o Toyota Corolla Touring Sports Full Hybrid, în valoare de 26.000 de euro."Drumul început în urmă cu cinci ani a ajuns la final şi iată că îi putem recompensa pe sportivi nu numai cu premii în bani, ci şi cu autoturisme Toyota. Ne-ar fi făcut plăcere ca astăzi, împreună cu Toyota România, să facem un efort şi mai mare de a premia mai multe medalii. Dar pentru Paris sunt absolut convins că vom reuşi acest lucru. Drumul continuă până la Paris 2024. Pentru sportivi din Romania va fi mult mai motivant sa câştige medalii pentru că vor fi recompensaţi şi cu maşini de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi de la partenerul nostru, Toyota România", a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu, într-o conferinţă de presă".Medaliată cu argint în proba de spadă de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Ana-Maria Popescu a afirmat că acest tip de recompensă constituie o motivaţie suplimentară pentru sportivii români: "Speram la o medalie momentul în care am plecat la Tokyo ştiam că ulterior vor veni şi premiile. Bineînţeles că este o motivaţie suplimentară pentru noi, trebuie să recunoaştem acest lucru. După muncă şi răsplată, este momentul să ne bucurăm de ceea ce am realizat şi mă bucur că parteneriatul merge mai departe, aşadar este o motivaţie şi pentru colegii noştri care vor merge la Paris 2024. Eu nu am apucat să stau o faţă în faţă cu Ana, să discutăm, să vedem ce facem la Paris 2024. Ceea ce pot spune sigur este că voi fi prezentă la Campionatul European în această toamnă şi la etapa de cupă mondială, dacă aceasta va fi organizată".Mugurel Semciuc, din barca de 4 rame fără cârmaci, a venit la evenimentul organizat la sediul Toyota, cu medalia cucerită la Tokyo în buzunar, fiind foarte mândru de performanţa sa."Suntem foarte bucuroşi că eforturile noastre sunt răsplătite. Prin acest gest suntem mai motivaţi pentru Jocurile Olimpice de la Paris, să luăm premiul cel mare, să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Medalia o ţin mereu la mine, fără medalie nu plec nicăieri. Am muncit foarte mult pentru ea şi am visat la această medalie. Au fost foarte mulţi care şi-au făcut poze cu medalia, erau foarte mândri de mine şi fericiţi pentru mine, tot judeţul", a afirmat sportivul originar din Siret, Suceava.Directorul General al Toyota România, Edit Târcolea, a precizat că şi-ar fi dorit să fie mai mulţi sportivi care să fie recompensaţi cu automobile ale producătorului japonez."Noi ne-am fi dorit să fie cât mai multe maşini şi cred că nu se pune problema costului. Cred că realizările sportivilor sunt remarcabile şi orice medalie adusă în plus contribuie la creşterea mândriei naţionale, a sentimentului nostru de români. Dacă nu excelăm noi în foarte multe industrii, cred că am excelat foarte mult timp în sport şi ne-ar fi bucurat orice medalie în plus", a afirmat Edit Târcolea.România s-a clasat pe locul 46 în clasamentul medaliilor obţinute la Jocurile Olimpice. La Tokyo, România a avut un bilanţ de patru medalii, una de aur, la dublu vâsle feminin (Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş), şi trei medalii de argint, la spadă feminin (Ana-Maria Popescu), dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă) şi patru rame fără cârmaci masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari).