Ce am fost și ce am ajuns! Imagini de colecție cu 80 000 de americani care se ridică în picioare și aplaudă sportivii români la Jocurile Olimpice din 1984. Atunci am fost pe locul 2 în clasamentul pe medalii

Pentru competiția organizată de americani, tara noastră a deplasat 128 de sportivi în California.Fără URSS și alte țări comuniste, care au boicotat competiția, România a fost în centrul atenției la Los Angeles.La festivitatea de începere a Jocurilor Olimpice , 80 000 de oameni s-au ridicat în picioare și au aplaudat la scenă deschisă delegația noastră, în frunte cu Corneliu Ion, port drapelul României la Los Angeles și campion olimpic, în 1980, la Moscova, la pistol viteză.Jocurile Olimpice din 1984 a însemnat cea mai bună ediție pentru noi, România a ocupat locul 2, după SUA, în clasamentul pe medalii.Ecaterina Szabo a fost cea mai bună sportivă în acel an, cu cele mai multe medalii cucerite, patru de aur și una de argint la gimnastică.Ediția din 1984 a însemnat și prima competiție majoră pentru Elisabeta Lipă.La doar 19 ani, sportiva a cucerit aurul olimpic la dublu vâsle.Dacă în 1984 am avut 53 de medalii cucerite, acum la Jocurile Olimpice aveam doar 4 medalii.În plus și numărul sportivilor a scăzut, daca în 1984 am avut 128 de concurenți, la Tokyo, în 2021, România are 100 de participanți la competițiile sportive.Sursa video: Facebook / Iliescu Cătălin Lucian