Tokyo, venim! Inca un roman s-a calificat la Jocurile Olimpice

"Cel mai "greu" membru al Team Romania calificat la Jocurile Olimpice e de azi luptatorul Alin Alexuc-Ciurariu, categoria 130 kg. Alin a reusit sa isi castige biletul olimpic la Turneul Mondial de calificare de la Sofia. Cu victorie in lupta decisiva in fata polonezului Rafal Krajewski, dupa ce a trecut de Arata Sonota (Jap) si Alimkhan SYZDYKOV (Kaz), Alin bifeaza a treia prezenta la Jocurile Olimpice dupa editiile Londra 2012 si Rio 2016", a precizat COSR pe Facebook In finala turneului de calificare de la Sofia, sportivul roman il va intalni pe finlandezul Elias Kuosmanen.La Jocurile Olimpice mai sunt calificati luptatorii Alina Vuc, Andreea Ana si Albert Saritov.