Peste 200.000 de oameni au semnat o petitie pentru anularea Jocurilor Olimpice

Petitia de pe platforma change.org le este adresata presedintelui CIO, Thomas Bach, presedintelui Comitetului International Paralimpic, Andrew Parsons, premierului japonez Yoshihide Suga, ministrului pentru JO Tamayo Marukawa, guvernatorului din Tokyo Yuriko Koike si presedintelui Comitetului local de Organizare a JO, Seiko Hashimoto.Initiatorul petitiei, Kenji Utsunomiya, cere anularea JO in contextul in care exista resurse limitate din cauza pandemiei de coronavirus si acestea ar trebui folosite in lupta cu Covid-19, nu pentru organizarea Jocurilor Olimpice. El a mentionat ca este putin probabil ca in actualele conditii Jocurile Olimpice sa se poata organiza in conditii de siguranta.Pana acum, petitia a fost semnata de 216.344 de oameni.