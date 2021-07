Nationala de fotbal a Braziliei vine cu un superstar la Jocurile Olimpice

Nationalele de fotbal isi anunta in aceste zile loturile pentru turneul olimpic de fotbal, care va lua startul pe 22 iulie.Brazilia aduce in Japonia un nume urias: Dani Alves, fotbalistul de 38 de ani care a adunat 43 de trofee in cariera lui, mai multe ca oricare alt jucator! Iar Dani Alves merge mai departe: viseaza sa fie convocat si pentru Cupa Mondiala din Qatar.Alves evolueaza acum la Sao Paulo, dar el a facut cariera in Europa la cluburi precum Sevilla, Barcelona , Juventus sau PSG Spania vine cu vedete de la Real Madrid , precum Asensio, sau Barcelona (Mingueza).Argentina in schimb vine cu o trupa bazata pe fotbalisti mai putin cunscuti, iar Germania nu a anuntat inca lotul.Japonia: Yoshida ( Sampdoria ), Endo (Stuttgart)Brazilia: Dani Alves (Sao Paulo), Malcom (Zenit), Gabriel (Arsenal) Luiz Douglas (Aston Villa)Spania: Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (RB Lepipzig), Ceballos (real Madrid), Mingueza (Barcelona)Grupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, FrantaGrupa B: Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Honduras, RomaniaGrupa C: Egipt, Spania, Argentina, AustraliaGrupa D: Brazilia, Germania, Coasta de Fildes, Arabia SauditaLotul convocat de Mirel RadoiPORTARI: Marian Aioani (Farul Constanta), Mihai Popa (Astra), Stefan Tarnovanu ( FCSB );FUNDASI: Andrei Ratiu ( Villarreal /Spania), Ricardo Grigore ( Dinamo Bucuresti), Andrei Chindris ( FC Botosani), Virgil Ghita (Farul Constanta), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanta), Florin Stefan;MIJLOCASI: Andrei Ciobanu (Farul Constanta), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franta), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Baluta (Brighton/Anglia), Eduard Florescu (FC Botosani), Antonio Sefer ( Rapid Bucuresti);ATACANTI: George Ganea (Farul Constanta), Andrei Sintean (Hermannstadt).