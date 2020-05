Doliu in lumea sportului: Un fost participant la Jocurile Olimpice s-a sinucis

Ziare.

Conform Fox News , fostul sportiv s-a sinucis. Informatia a fost confirmata si de Federatia de Bob din SUA.Jovanovic a reprezentat SUA pana in 2008, iar apoi a preferat sa reprezinte Serbia, pana in 2011.El a castigat 19 medalii la probele din circuitul Cupei Mondiale.Jovanovic este al doilea sportiv din echipa de bob a SUA care se sinucide in ultima perioada.In 2017, fostul coleg al lui Jovanovic, Steven Holcomb, a fost gasit mort in centrul de antrenament olimpic dupa o supradoza cu pastile de dormit, in combinatie cu alcool.C.S.