Echipajele 8+1 la canotaj ale Romaniei s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Echipajul tricolor, format din sportivele Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrinceanu, Amalia Beres, Madalina Beres, Denisa Tilvescu, Daniela Druncea, a incheiat cursa cu timpul de 6:15.27 minute.Primele clasate in finala probei au obtinut calificarea la JO de la Tokyo, respectiv China (locul I) si Romania.Si echipajul de 8+1 masculin al Romaniei s-a calificat, duminica, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a obtinut medalia de argint, la regata preolimpica de la Lucerna.Echipajul tricolor, format din sportivii Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragos Aicoboae, Constantin Adam, Florin-Nicolae Arteni Fintinariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu, a incheiat cursa cu timpul de 5:36.92 minute.Primele doua clasate in finala probei au obtinut calificarea la JO de la Tokyo, adica Romania si liderul cursei, Noua Zeelanda.Tot duminica, Mihai Chiruta s-a calificat in finala probei de simplu vasle, dupa ce, venit din recalificari, a ocupat locul 3 in semifinala a doua (7:05.19 minute). De asemenea, in finala la patru vasle masculin, echipajul Romaniei (Adrian Damii, Andrei-Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu si Marian-Florian Enache) a incheiat pe locul 4 si a ratat calificarea la JO de la Tokyo.La JO de la Tokyo s-a calificat si echipajul feminin de 8+1 (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrinceanu, Amalia Beres, Madalina Beres, Denisa Tilvescu, Daniela Druncea), dupa medalia de argint in finala probei.Anterior, Romania a calificat sapte echipaje la JO de la Tokyo, adica in probele de patru rame masculin si feminin, dublu vasle feminin (cat. usoara), dublu vasle masculin si feminin, respectiv dublu rame feminin si masculin.