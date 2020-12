Noul Ministru al Tineretului si Sportului vrea sa participe la Olimpiada si sa castige o medalie. Ce schimbari anunta

Un prim obiectiv al mandatului sau este crearea unui cadru de pregatire "perfect" pentru sportivii calificati la Jocurile Olimpice, a spus Novac.El a afirmat ca activitatea sportiva si implicarea sa in domeniu il va ajuta in activitatea de ministru, in acest sens dorind sa elaboreze o strategie pe termen lung, de 3-4 cicluri olimpice.Presedinte al Federatiei Romane de Ciclism, Novak a precizat ca aceasta disciplina nu va fi avantajata pe durata mandatului sau, dar ca isi doreste sa continue dezvoltarea inceputa in urma cu 4-5 ani.Eduard Novak a primit, miercuri, aviz pozitiv pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat.La finalul audierilor care au avut loc la Camera Deputatilor, Novak a primit 17 voturi pentru si un vot impotriva. Nu au existat abtineri.Novak a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti.Initial a practicat patinajul viteza, dar si-a pierdut laba piciorului drept intr-un accident rutier in 1996. Ulterior, a trecut la ciclism si a devenit sportiv profesionist.Eduard Novak, care este presedintele Federatiei Romane de Ciclism din 2013, a fondat o echipa profesionista de ciclism in 2012, sub numele de Tusnad Cycling Team, devenita intre timp Novak Team (echipa continentala), iar recent a infiintat si o academie de ciclism.Carol-Eduard Novak (44 ani) a cucerit medalia de aur la Jocurile Paralimpice din 2012, de la Londra, avand si doua medalii de argint, la Jocurile Paralimpice de la Beijing 2008, respectiv Londra 2012.Palmaresul sau cuprinde si mai multe medalii la Mondialele de paraciclism. Recent, in 2019, a cucerit medalia de bronz la Mondialele de paraciclism pe sosea de la Emmen (Olanda), iar in februarie 2020, a obtinut trei medalii, una de argint si doua de bronz, la Campionatele Mondiale de paraciclism pe velodrom de la Milton (Canada).AGERPRES: Care va fi prima masura pe care o veti lua din postura de ministru al Tineretului si Sportului?Eduard Novak: In primul rand, imi doresc foarte mult sa cunosc repede sistemul, sa imi cunosc colegii, sa vad care este echipa mea, dupa care prioritare pentru mine anul acesta vor fi Jocurile Olimpice.Toti sportivii calificati trebui sa beneficieze de tot ceea ce au nevoie. Acest lucru este foarte, foarte important. Chiar daca trebuie sa aducem o Ordonanta de Urgenta, vreau sa cream un mediu de pregatire perfect pentru acesti sportivi.Dupa care, desigur va fi Campionatul European de fotbal de anul viitor. De asemenea, vreau sa ne apucam de strategia sportului romanesc, care va cuprinde trei cicluri olimpice. Vreau sa dau o directie clara, prin lege.Nu se stie cat va dura mandatul, trei luni, sase luni, un an, doi, nu se stie, dar asta va fi cea mai mare munca, sa realizam o strategie a sportului romanesc pentru viitor.AGERPRES: Considerati ca sunteti avantajat de faptul ca proveniti din lumea sportului?Eduard Novak: Da, cred ca in aceasta postura daca nu intelegi efectiv ce nevoie au sportivii, cum trebuie sa construim pentru sportivi pentru a ajunge la performanta, nu poti.Nu ajunge sa fii un bun manager sau un bun administrator, trebuie sa cunosti efectiv lumea sportului ca sa poti pune toate elementele intr-un pachet.Asa ca eu consider ca voi putea aduce un plus acestui minister si sportului romanesc si vreau sa dau o directie clara. Efectiv, chiar daca vor fi unele decizii radicale si nu o sa placa in totalitate unor persoane, trebuie sa ne gandim la viitor.AGERPRES: Se vorbeste de mai mult timp ca sportul trebuie sa devina o prioritate nationala, sunteti de aceeasi parere?Eduard Novak: Asta este si menirea mea, sa aduc acest concept ca sportul trebuie sa fie o prioritate nationala, sprijinita de guvern. Guvernul sa constientizeze cat de important este sportul romanesc si, desigur, prin acest lucru sa bugeteze corespunzator.Dar nu vreau doar sa bugeteze, vreau sa aducem si cunostinta in sportul romanesc.Banii nu inseamna totul, bugetele se pot cheltui foarte usor si ramanem fara rezultate. Sunt cateva federatii pe care le-as numi si de care sunt foarte mandru pentru felul cum lucreaza si de felul in care sunt profesionisti, canotaj, judo, handbal...Imi doresc de asemenea ca si federatia de gimnastica sa revina la nivelul la care a fost, boxul sa revina, de asemenea. Eu vreau sa prioritizez sporturile, vreau sa investim in sporturi in care sa putem obtine cat mai multe rezultate, precum inotul, atletismul, in care se pot obtine multe medalii.AGERPRES: Cum apreciati bugetul de pana acum alocat sportului? Considerati ca este mic? Se poate ajunge la 1% din PIB?Eduard Novak: Da, eu cred ca in aceasta perioada este foarte dificil, dar imi doresc neaparat sa crestem acest buget, pentru ca in sport, fara buget, nu poti sa reusesti. Ne dorim sa crestem acest buget si sa investim in sportul romanesc.Dar o spun foarte clar, trebuie sa vedem foarte bine unde investim, pentru ca nu putem sa le facem pe toate si toate sa fie bune. Trebuie sa alegem cateva si sa investim acolo pentru a avea rezultate. Nu avem puterea financiara ca sa reusim sa impacam pe toti si sa investim peste tot.AGERPRES: Cu siguranta vor exista voci care vor spune ca ciclismul va fi avantajat in mandatul dumneavoastra. Va fi avantajat ciclismul?Eduard Novak: Ciclismul are o dezvoltare normala in ultimii patru-cinci ani, este un sport de mare interes si desigur imi doresc sa continue aceasta dezvoltare.Dar nu vreau sa spun ca vor fi alte sporturi dezavantajate fata de ciclism. Ciclismul va fi intr-un pachet in care isi are locul acum si daca federatia se dezvolta cum vreau eu si prin legile pe care le vom numi punem si conditiile de finantare, atunci, desigur, o sa ii sprijinim din ce in ce mai mult.AGERPRES: Va doriti sa deveniti campion paralimpic din nou, va veti continua activitatea competitionala?Eduard Novak: Sincer imi doresc sa participi la Tokyo si sa obtin o medalie. Eu cred ca totul depinde de cum ne prioritizam timpul.Pentru mine prioritatea acum este ministerul si sportul romanesc, dupa care in trei-patru luni sa imi pot face o echipa, sa vad exact in ce directie sa o luam, care sunt proiectele reale in care sa investim, si, desigur, sa ma si pregatesc in paralel pentru Jocurile Olimpice.Acum, daca nu o sa pot sa obtin rezultate la proba de sosea, eu cred ca pe pista, la 4 km, pot sa ma pregatesc. Eu imi doresc sa fiu un exemplu si ca ministru si ca sportiv, pentru ca si pe mine, cand eram copil, m-au ghidat marii campioni ai Romaniei.