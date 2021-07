FCSB a vandut un jucator direct din cantonamentul nationalei olimpice

"Dragos Nedelcu, jucatorul FCSB , va imbraca tricoul echipei germane Fortuna Dusseldorf iar acesta nu ii mai permite participarea la Jocurile Olimpice. In aceste conditii, Dragos a trebuit sa paraseasca astazi cantonamentul de la Mogosoaia si se va alatura programului noii sale echipe", se arata pe site-ul nationalei.Astfe, Mirel Radoi va merge la Jocurile Olimpice doar cu 21 de jucatori.Acestia sunt deja in "bula" de la Mogosoaia si vor decola spre Japonia in zilele urmatoare.Joi, 22 iulieNoua Zeelanda - Coreea de Sud (ora locala 17:00, Kashima)Honduras - Romania (ora locala 20:00, Kashima)Duminica, 25 iulieNoua Zeelanda - Honduras (ora locala 17:00, Kashima)Romania - Coreea de Sud (ora locala 20:00), Kashima)Miercuri, 28 iulieRomania - Noua Zeelanda (ora locala 17:30, Sapporo)Coreea de Sud - Honduras (ora locala 17:30, Yokohama)Asa arata acum lotul Romaniei pentru Jocurile Olimpice:PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanta), Mihai Popa (Astra), Stefan Tarnovanu (FCSB);FUNDASI: Andrei Ratiu ( Villarreal /Spania), Ricardo Grigore ( Dinamo Bucuresti), Andrei Chindris ( FC Botosani), Virgil Ghita (Farul Constanta), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanta), Florin Stefan;MIJLOCASI: Andrei Ciobanu (Farul Constanta), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Alexandru Dobre (Dijon/Franta), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Baluta (Brighton/Anglia), Eduard Florescu (FC Botosani), Antonio Sefer ( Rapid Bucuresti);ATACANTI: George Ganea (Farul Constanta), Andrei Sintean (Hermannstadt).