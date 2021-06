Dureri de cap pentru Radoi: nationala olimpica a mai pierdut doi jucatori

E cazul celor de la CFR Cluj , care au decis sa nu-i mai dea drumul lui Denis Ciobotariu.Nici Reading nu-l mai lasa pe Puscas la echipa nationala olimpica a Romaniei.In locul lui Puscas, Radoi a apelat la Andrei Sintean, fotbalistul care in sezonul trecut a bifat 20 de meciuri pentru Hermannstadt. Acesta se va prezenta in cantonamentul nationalei olimpice in aceasta seara.Selectionata olimpica a Romaniei s-a reunit pe 30 iunie la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia, acolo unde se va pregati in regim inchis pana la plecarea in Japonia, programata pe 15 iulie.