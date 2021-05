Surpriza inedita pentru Larisa Iordache! Cine a vizitat-o la antrenament! FOTO

Ziua de ieri a fost una mare pentru fetele din lotul national de gimnastica! Larisa Iordache si Maria Holbura s-au trezit la antrenament cu nimeni altul decat seful Federatiei Internationale de Gimnastica, Morinari Watanabe.Insotit de presedintele Federatiei Romane de Gimnastica, Carmencita Constantin, de vicele, Ioan Suciu, de seful COSR , Mihai Covaliu, de presedintele Clubului Dinamo , Ionut Popa, Watanabe, care este si membru al Comitetului International Olimpic, a asistat la pregatirea celor doua gimnaste."Sper ca s-a simtit foarte bine la noi. A fost o onoare sa il avem in sala, s-a vazut ca i-a placut. Nu ma asteptam sa imi spuna ca este incantat ca m-am intors sa concurez. M-am bucurat foarte tare" -Larisa Iordache, gimnasta calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo la individual compus.Sosit in Romania in urma cu cateva zile, seful FIG a avut programul incarcat! In weekend a fost prezent la "Cupa Irina Deleanu", la gimnastica ritmica.Intalnirea de la Sala Dinamo cu Larisa si Maria si cu antrenorii lor, l-au facut pe presedintele Federatiei Internationale de Gimnastica sa isi reaminteasca istoria acestui sport."Gimnastica romaneasca are o istorie mare, grozava, vreau ca in timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, gimnastii romani sa ne arate aceasta istorie mare si frumoasa, care le poate aduce medalia de aur" - Morinari Watanabe, presedintele Federatiei Internationale de Gimnastica.Watanabe este convins ca gimnastii romani care vor merge la Jocurile se vor intoarce acasa cu medalii.Antrenorul Larisei Iordache, Cristian Moldovan si fostul gimnast Ioan Suciu, in prezent unul dintre vicepresedintii Federatiei Romane de Gimnastica, au fost incantati de vizita lui Morinari Watanabe."Este un privilegiu pentru noi in a-l avea pe presedintele FIG in mijlocul nostru. Este o bucurie in egala masura. Sunt convins ca aceasta vizita va crea o mult mai mare legatura intre tot ce inseamna gimnastica romaneasca si gimnastica din Japonia" - Ioan Suciu, vicepresedinte al Federatiei Romane de Gimnastica."E un lucru extraordinar sa il avem pe Watanabe la noi in sala, atat Larisa cat si Maria au fost foarte incantate de vizita lui" - Cristian Moldovan, antrenor Larisa Iordache.Presedintele Federatiei Internationale de Gimnastica a sosit in Romania la finalul saptamanii trecute si a stat 4 zile. In weekend, Watanabe a participat la "Cupa Irina Deleanu". Competitia de gimnastica ritmica a avut loc intre 18-23 mai, la Sala Polivalenta din Capitala. La concurs au fost prezente 800 de sportive, iar Romania a participat cu lotul de senioare si junioare.Seful de la FIG este si membru in boardul executiv al Comitetului Olimpic International si a vorbit si despre organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, care vor avea loc peste doua luni, chiar daca exista zvonuri care sustin ca se vor amana din nou."Atat Comitetul International Olimpic, cat si Guvernul Japoniei, dar mai ales sportivii, isi doresc ca Jocurile Olimpice sa aiba loc, iar noi vom face tot posibilul ca acest lucru sa se intample - Morinari Watanabe, presedintele Federatiei Internationale de Gimnastica.Delegatiile tarilor participante la cea mai mare competitie sportiva a planetei au inceput deja sa soseasca in Japonia.e" - Morinari Watanabe, presedintele Federatiei Internationale de Gimnastica.Seful Federatiei Internationale de Gimnastica a fost prezent luni la Casa Olimpica, la invitatia presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu. La intalnire au fost prezenti George Boroi, secretar general COSR, Carmencita Constantin, presedinte Federatia Romana de Gimnastica, Irina Deleanu, presedinte Federatia Romana de Gimnastica Ritmica si Mircea Apolzan, secretar general Federatia Romana de Gimnastica Ritmica.Mihai Covaliu a venit ieri si la Sala Dinamo, unde i-a inmanat lui Watanabe o placheta.