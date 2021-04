Ce se va canta in locul imnului Rusiei la JO de la Tokyo

"Un fragment din primul concert pentru pian si orchestra de Piotr Ilici Ceaikovski va fi cantat in cinstea victoriilor atletilor nostri", a afirmat ROC in comunicat, adaugand ca au primit autorizarea Comitetului International Olimpic (CIO), scrie AFP, citat de news.ro.Potrivit Comitetului rus, CIO trebuie "sa trimita in viitorul apropiat scrisorile corespunzatoare catre federatiile internationale sportive olimpice" pentru a le anunta aceasta decizie. Aceeasi opera va reprezenta Rusia la Jocurile de Iarna de la Beijing, a precizat ROC.Rusia a fost exclusa in decembrie pentru doi ani de la marile competitii internationale, dupa mai multe inselaciuni. Sportivii sau vor putea concura sub un banner neutru, daca nu au fost niciodata condamnati pentru dopaj.Potrivit deciziei care confirma excluderea Rusiei, Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS) a precizat ca "imnul national rus (sau orice imn legat de Rusia) nu va fi cantat sau interpretat oficial".Autoritatile ruse sperau sa poata canta "Katiusa", celebru cantec patriotic adesea folosit la paradele militare, dar aceasta alegere a fost refuzata.Uvertura primului concert pentru pian si orchestra de Piotr Ilici Ceaikovski (1840-1893), cel mai cunoscut dintre compozitorii nationali, a fost cantata in martie pe podiumurile rusesti la Campionatele Mondiale de Patinaj artistic de la Stockholm.Saptamana trecuta, Rusia a prezentat tinute "neutre", aprobate de CIO. Daca tunica nu ar trebui sa reprezinte steagul rusesc, cele trei culori (alb, albastru si rosu) sunt cele ale tarii si vestimentatia se distinge de cea de la precedentele Jocuri Olimpice.