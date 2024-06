Incident amuzant la Rio: Brazilienii au spart lacatul stadionului olimpic

Brazilienii au avut parte de un incident amuzant inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice.

Oficialii au pierdut cheia de la una dintre portile stadionului olimpic si au fost nevoiti sa sparga lacatul.

Cum era vorba despre poarta spre zona mixta, incidentul a fost relatat pe larg in presa internationala.

Se pare ca poarta a fost deschisa dupa interventia unui echipaj al pompierilor, care a reusit sa taie lacatul cu o ustensila utilizata in misiunile de descarcerare.

Jocurile Olimpice vor incepe oficial vineri, 5 august, cand va avea loc ceremonia de deschidere.

Bolt cutters needed open Olympic Stadium today after keys lost. Now door locked to mixed zone pic.twitter.com/G8YAR4zMuu