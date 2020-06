Japonezii pregatesc masuri speciale pentru Jocurile Olimpice

Ziare.

Comentariile doamnei Koike vin dupa ce ziarul Yomiuri a scris ca oficialii Jocurilor iau in considerare diverse optiuni, precum testele obligatorii pentru depistarea Covid-19 si un numar mai mic de spectatori.John Coates, directorul Comisiei CIO pentru JO de la Tokyo, a declarat ca absenta unei aparari impotriva noului coronavirus ameninta competitia, iar organizatorii trebuie sa inceapa sa planifice ceea ce ar putea fi Jocuri "foarte diferite", in cazul in care nu va exista niciun semn de eradicare a Covid-19.Yuriko Koike nu a intrat in detalii, insa a precizat ca astfel de discutii erau necesare: "Organizarea Jocurile Olimpice si Paralimpice impune si simpatie si intelegere din partea locuitorilor din Tokyo si a poporului japonez. Pentru asta, trebuie sa rationalizam ceea ce trebuie sa fie rationalizat si simplificat ceea ce trebuie simplificat".Ziarul Yomiuri, care a citat surse din cadrul guvernului japonez si din comitetul de organizare, a dezvaluit ca testele PCR vor fi obligatorii pentru toti spectatorii, pe langa sportivi si personal, iar limitarea deplasarilor in interiorul si in afara Satului Olimpic figureaza printre optiunile pe care Japonia le va discuta cu responsabilii CIO.Comitetul International Olimpic si guvernul Japoniei au luat in luna martie decizia fara precedent de amanare pana in 2021 a Jocurilor de la Tokyo, care urmau sa se desfasoare initial in aceasta vara, in perioada iulie-august, din cauza pandemiei de coronavirus.O alta amanare, dincolo de 2021, a fost exclusa atat de partea japoneza cat si de responsabilii CIO.Noul coronavirus a infectat peste 6,4 milioane de oameni si a ucis aproape 380.000 de persoane in intreaga lume. Japonia a reusit sa evite o explozie a epidemiei, avand doar 17.000 de cazuri de infectare si 900 de decese.