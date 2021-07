"Eu nu joc tenis cu tribunele goale!" Ce jucator important s-a mai retras de la JO

Ultimul care s-a alaturat acestei liste consistente este australianul Nick Kyrgios, copilul teribil al tenisului."E un vis sa joc pentru Australia si stiu ca e posibil sa nu mai imi indeplinesc acest vis. Pe de alta parte, ma cunosc bine. Gandul de a juca in fata unui stadion gol - nu e in regula pentru mine. Nici n-as vrea sa iau sansa unui alt jucator australian", a scris Nick Kyrgios.Pana acum, si-au mai anuntat retragerea Rafael Nadal si Dominic Thiem.Federer a fost trecut de Elvetia pe lista participantilor, dar a anuntat ca participarea lui e inca in dubiu.