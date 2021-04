Care este bugetul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo

Organizatorii japonezi au reevaluat la finele lui 2020 bugetul evenimentului la 15,4 miliarde dolari (13 miliarde euro), cu 2,8 miliarde dolari mai mult decat estimarea precedenta, din cauza costurilor legate de amanare si de masurile sanitare.Tokyo-2020 se anunta a fi Jocurile de vara cele mai scumpe din istorie, peste Londra-2012 (12,2 miliarde euro), in timp ce Jocurile de iarna de la Soci-2014, din Rusia, detin recordul absolut estimat la 17,9 miliarde euro, conform unui studiu al Universitatii Oxford.Acest buget global cuprinde bugetul de functionare - cel putin in echilibru pentru majoritatea editiilor din 1984, cu exceptia JO din 1992 de la Albertville -, si de constructie sau amenajare a infrastructurilor.Organizatorii evalueaza astfel la 7,5 miliarde dolari (6,3 miliarde euro) doar "bugetul legat de siturile olimpice", un cost aproape total preluat in sarcina de autoritati in numele dezvoltarii locale si pe termen mediu.Logica este diferita pentru organizatorii japonezi (COJO), care cauta sa-si acopere cheltuielile, si pentru lumea olimpica, care traieste din Jocuri si asteapta beneficii importante.Pentru COJO, principala sursa de venit vine de la sponsorii locali (3,3 miliarde dolari), cu mult peste contributia Comitetului International Olimpic (1,3 miliarde dolari).De asemenea, vanzarea biletelor urmeaza sa aduca 800 milioane dolari, o previziune incerta intrucat spectatorii internationali nu vor putea sa asiste la Jocuri, iar numarul spectatorilor japonezi nu a fost inca fixat.La randul sau, CIO comunica incasarile sale pe ciclu de patru ani, iar cele pentru Olimpiadele 2013-2016, acoperind JO-2014 de la Soci si JO-2016 de la Rio, se ridica la 5,7 miliarde dolari.Aproximativ trei sferturi (73 la suta) provin din drepturi de difuzare, asezand astfel economia Jocurilor pe telespectatori, mai degraba decat pe publicul direct, iar 18 la suta din programul de sponsorizare international.CIO pastreaza 10 la suta din incasarile JO pentru functionarea sa si redistribuie 90 la suta, aproximativ 5 miliarde de dolari pentru perioada 2013-2016, care asigura bunul mers al miscarii olimpice timp de patru ani.Aceasta suma serveste in principal finantarii federatiilor internationale, repartizate in cinci grupe conform importantei lor: atletismul, gimnastica si natatia primesc aproximativ 40 milioane de dolari, fata de 14 milioane dolari pentru pentatlon modern, rugby sau golf.Din incasarile de la Rio-2016, 540 milioane dolari au fost, de asemenea, repartizati comitetelor olimpice nationale pentru finantarea burselor olimpice pentru sportivi si antrenori.In fine, CIO contribuie cu jumatate din finantarea Agentiei Mondiale Antidoping (aproximativ 20 milioane dolari contributie in 2021), restul venind de la guverne.