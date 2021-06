Epidemiologul sef al Japoniei cere organizarea Jocurilor Olimpice fara spectatori

Jocurile Olimpice 2020 sunt programate in perioada 23 iulie - 8 august, iar specialistii se tem ca aglomerarile de pe stadioane ar putea duce la cresterea infectiilor cu coronavirus, astfel ca s-ar putea lua in calcul organizarea competitiei fara spectatori, relateaza CNN, potrivit Libertatea.ro Shigeru Omi, consilierul principal al guvernului japonez in cazul strategiei anti-COVID-19, este cel care a recomandat limitarea accesului spectatorilor. "Ar fi de dorit organizarea Jocurilor Olimpice fara spectatori", a declarat Omi. Sefa comitetului de organizare Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a declarat ziarului Sankei ca vrea sa permita pana la 10.000 de spectatori in stadioane, scrie Europa Libera.Ulterior, aceasta a anuntat vineri, 18 iunie, ca organizatorii vor incerca sa permita accesul spectatorilor in arene, dar ca ar putea fi nevoiti sa anuleze in ultimul moment aceasta decizie.