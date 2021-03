Decizie importanta luata de organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Aceasta masura, luata de guvernul japonez, se refera si la Jocurile Paralimpice, programate in perioada 24 august - 5 septembrie. Pandemia Covid-19 a dus deja la amanarea Jocurilor Olimpice pentru un an, dupa ce competitia a fost programata initial in vara anului 2020.Guvernul a stabilit ca nu este posibil sa primeasca publicul din alte tari, avand in vedere preocuparile exprimate de populatia japoneza cu privire la riscurile raspandirii virusului si multiplicarea variantelor sale mai contagioase, in diferite tari.Japonia a anuntat, marti, ca festivitatea legata de startul stafetei tortei olimpice, programata sa aiba loc la 25 martie, la Fukushima, se va desfasura fara spectatori. Doar cativa invitati vor putea participa la ceremonie.Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice din 2021, cel al Jocurilor Paralimpice, guvernul japonez, autoritatile din Tokyo si Comitetul Olimpic International au stabilit sa se intalneasca in luna martie pentru a decide oficial gazduirea sau nu a spectatorilor din tari straine.In aprilie, este de asteptat ca aceste organisme sa decida numarul de spectatori carora li se va permite sa asiste la diferite evenimente din programul Jocurilor Olimpice.JO de la Tokyo vor avea loc intre 23 iulie si 8 august.CITESTE SI: