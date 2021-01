Presedintele CIO da asigurari: Nu exista motiv sa amanam sau sa anulam Jocurile Olimpice din acest an

Referitor la stirea aparuta in cotidianul The Times conform careia Jocurile Olimpice Tokyo 2020 vor fi anulate de Guvernul Japoniei, Comitetul International Olimpic (CIO) a dezmintit veridicitatea informatiei printr-un comunicat de presa.CIO: Redam mai jos comunicatul pe care Guvernul Japoniei l-a publicat astazi cu privire la respectivele stiri false:"Au aparut si circulat astazi in presa internationala cateva stiri conform carora Guvernul Japoniei ar fi luat in mod unilateral decizia de a anula Jocurile Olimpice de la Tokyo din cauza crizei COVID-19. Aceste stiri sunt categoric false.La sedinta Comitetului Executiv CIO din luna iulie a anului trecut s-a stabilit faptul ca Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice Tokyo 2020 va avea loc la 23 iulie 2021, iar toata agenda sportiva si a locurilor de competitie a Jocurilor a fost reprogramata in consecinta. Toate partile implicate lucreaza impreuna la pregatirea unei editii de succes a Jocurilor din aceasta vara.Vom implementa toate masurile necesare impotriva COVID-19 si vom continua sa lucram indeaproape cu CIO, cu Comitetul de Organizare al JO Tokyo 2020 si cu Guvernul Metropolitan Tokyo pentru a realiza o editie sigura din toate punctele de vedere a Jocurilor din aceasta vara."CIO: Impreuna cu partenerii si prietenii nostri din Japonia, am pus focus principal pe Jocurile Olimpice si Paralimpice Tokyo 2020 si suntem determinati sa asiguram succesul acestei editii.Vineri, dupa transmiterea comunicatului, a avut loc o conferinta organizata in sistem online de presedintele CIO Thomas Bach cu reprezentantii Comitetelor Nationale Olimpice (CNO), la inceputul careia acesta a confirmat faptul ca stirea aparuta in cotidianul The Times este falsa si a rugat reprezentantii CNO-urilor participante sa faca public pe teritoriile lor nationale comunicatul CIO in acest sens.Forul olimpic roman a fost reprezentat la aceasta conferinta de Mihai Covaliu presedintele COSR Elisabeta Lipa , vice-presedintele COSR, George Boroi, secretar general COSR si Florin Misca, secretar general adjunct COSR si seful de misiune al Romaniei pentru JO Tokyo 2020.Cu aceasta ocazie, presedintele Covaliu a avut o scurta interventie prin care a informat despre conformitatea COSR cu directiile CIO, prin traducerea acestora in plan national prin proiecte precum Initiativa Carbon COSR sau Sportul se Joaca, proiecte pentru care a primit felicitarile si multumirile presedintelui Bach.Acesta a mentionat faptul ca este la curent cu decizia Guvernului Romaniei de a introduce sportivii din loturile nationale si olimpice, precum si staff-urile acestora in programul de vaccinare anti-COVID-19, laudand acest demers si recomandandu-l si celorlalte CNO-uri, informeaza COSR.CITESTE SI: Masurile anti-Covid vor creste cu aproape 1 miliard de dolari costurile organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo