Premierul Japoniei da asigurari ca Jocurile Olimpice si Paralimpice vor avea loc. Numarul cazurilor de Covid-19 este in crestere

"Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice vor avea loc in aceasta vara si vor fi sigure", a spus Yoshihide Suge.In ultimele zile, Japonia a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de Covid-19, iar Tokyo a raportat pentru prima data peste 1.000 de cazuri pe o zi. La 31 decembrie, la Tokyo s-au raportat 1.337 de noi cazuri, in timp ce in ziua anterioara numarul noilor cazuri de infectare cu Covid-19 era 783.Pana acum, in Japonia s-au inregistrat 239.041 de cazuri de coronavirus si 3.337 decese.Jocurile Olimpice, amanate de anul trecut, sunt programate in perioada 23 iulie - 8 august, iar Jocurile Paralimpice in intervalul 24 august - 5 septembrie.