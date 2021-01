Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea loc, in pofida starii de urgenta din Japonia, anunta organizatorii

Joi, premierul Yoshihide Suga a anuntat instituirea starii de urgenta pentru o luna in regiunea Tokyo, in contextul in care Japonia se confrunta cu o recrudescenta a cazurilor de coronavirus.Insa organizatorii au anuntat ca nu se pune problema amanarii JO, care urmeaza sa inceapa la 23 iulie."Aceasta stare de urgenta ofera posibilitatea de a stapani situatia Covid-19 pentru ca JO Tokyo 2020 sa fie planificate in cel mai sigur mod", au anuntat organizatorii.