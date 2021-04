La 118 ani, cea mai batrana femeie din lume a refuzat sa mai mearga la stafeta flacarii olimpice

Kane Tanaka, nascuta pe 2 ianuarie 1903, ar fi urmat sa ia parte la stafeta flacarii olimpice in zilele de 11 si 12 mai, in prefectura Fukuoka, unde locuieste. Luna trecuta, presa internationala a scris ca ea va purta flacara pe o distanta de 100 m in scaun rulant, impins de membrii familiei sale.Tanaka a decis insa sa nu mai participe, din cauza "riscului de infectare pentru ea si pentru alte persoane cu care locuieste", a declarat un sponsor al evenimentului.Stafeta flacarii olimpice pentru Jocurile de la Tokyo, amanata pentru anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus, a debutat pe 25 martie la Fukushima (nord-estul Japoniei). Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea loc in perioada 23 iulie - 8 august.