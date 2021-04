Gimnasta Larisa Iordache, probleme de sanatate dupa calificarea la Jocurile Olimpice. "Am avut o stare subfebrila. Fac investigatii"

Gimnasta a luat locul trei la Europenele de la Basel si a prins ultimul bilet pentru Tokyo.In 2012, ea a participat la Jocurile Olimpice de la Londra, unde a luat medalia de bronz cu echipa Romaniei.In Japonia, Larisa Iordache spera sa ia un aur olimpic."Am intrat in competitie cu o stare subfebrila dar am reusit sa concurez si sa mi implinesc visul . Acum fac investigatii si am incredere ca totul va fi bine", a scris Larisa Iordache pe Facebook