FOTO Campioana europeana pentru Romania, dezvaluiri despre viata de sportiv. "Dimineti cand poti sa iti stimulezi corpul"

Ocupata pana peste cap cu antrenamentele din sala de sport, gimnasta a dezvaluit o serie de secrete din viata ei."Nimeni nu iti spune cate ore de antrenament si cat efort fizic investit se afla in spatele succesului din sala de concurs. Oricate performante ai avea, e greu sa definesti etapele care te aduc pe podium.Zile la rand petrecute in sala de antrenament sau dimineti in aer liber cand poti sa iti stimulezi corpul in cele mai dinamice moduri. Toate sunt parte din performantele unui sportiv.Am invatat de-a lungul anilor ca nimeni nu detine reteta succesului, ci mai degraba fiecare si-o creaza. A mea e una simpla: disciplina, depasirea celor 10.000 de ore investite in a fi cea mai buna varianta a ta", a scris gimnasta pe contul de Instagram.Angajata a clubului sportiv Dinamo , Larisa Iordache a fost detasata de Ministerul de Interne, pe perioada starii de urgenta din primavara la o sectie de politie, unde a participat la actiunile de control pentru respectarea masurilor de protectie sanitara.