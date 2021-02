Ce tatuaj vrea sa-si faca Larisa Iordache si cum arata iubitul din viata gimnastei

Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri pe Instagram, Larisa Iordache a dezvaluit cateva dintre secretele sale.Cu un tatuaj deja pe corpul sau, gimnasta are de gand sa-si mai faca unul, care sa reprezintele Jocurile Olimpice. Cel putin asta a recunoscut sportiva.Legat de viata sentimentala, Larisa Iordache a marturisit cum trebuie sa fie un barbat care sa ajunga la inima ei."Grijuliu, intelegator, sincer, inteligent si atragator", le-a spus Larisa Iordache fanilor care erau dorniciff sa afle secrete din viata sportivei.La 24 de ani, Larisa Iordache are 16 medalii obtinute la Campionatul European. Sportiva a depasit-o pe Catalina Ponor in clasamentul all time al Romaniei, devenind cea mai medaliata gimnasta la un Campionat European.Acum, ea se pregateste pentru Jocurile Olimpie de la Tokyo, din aceasta vara. Larisa Iordache spera sa obtina prima medalie olimpica de aur.CITESTE SI: