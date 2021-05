Mesajul dur al medicilor japonezi legat de Jocurile Olimpice de la Tokyo

"Ne opunem ferm organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo intr-un moment in care oamenii din lumea intreaga se lupta cu noul coronavirus. Este imposibila organizarea JO in siguranta in timpul pandemiei", se arata in mesajul medicilor.Sindicatul, care reprezinta medicii din spitale, se numara printre asociatiile medicale din Japonia. Sindicatul nu a precizat cati membri are."Nu putem nega pericolul reprezentat de numeroasele forme de noi variante ale virusului, care vor veni la Tokyo din intreaga lume", se mentioneaza in mesaj.Japonia se confrunta in prezent cu al patrulea val de infectari si mai multe zone, inclusiv capitala, sunt in stare de urgenta.Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate in perioada 23 iulie - 8 august.