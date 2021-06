Mihai Covaliu, presedintele COSR, a dat lovitura la nivel mondial

Presedintele COSR a fost ales in Comitetul Executiv al forului olimpic european in cadrul Adunarii Generale de Alegeri de la Atena.La evenimentul care a marcat si aniversarea celor 50 de ani de existenta ai EOC au participat reprezentantii ai 46 de Comitete Olimpice Nationale de pe continentul nostru, alte 4 natiuni au participat la sedinta de alegeri on-line.Mihai Covaliu a primit 39 de voturi si a devenit al doilea reprezentant al Miscarii Olimpice din Romania care accede in forul de conducere al EOC. Primul a fost actualul membru CIO, fost presedinte al COSR, Octavian Morariu, ales in 2009.Alegerea presedintelui Mihai Covaliu este un semn al recunoasterii si respectului pentru contributia Comitetului Olimpic si Sportiv Roman la dezvoltarea Miscarii Olimpice Europene. Aceasta alegere este un succes al tuturor celor care au contribuit prin rezultatele sportive si dedicare la promovarea valorilor olimpice si cresterea rolului COSR in lumea olimpica."Succesul de azi este recunoasterea pozitiei Miscarii Olimpice din Romania si o rasplata pentru toti cei care si-au adus contributia prin rezultate sportive si actiuni reusite la agenda olimpica, la ascensiunea COSR in randul Comitetelor Olimpice Europene. Le multumesc colegilor europeni care mi-au acordat aceasta incredere, le sunt recunoscator colegilor mei din COSR si sunt convins ca impreuna, cu incredere, putem contribui la promovarea si dezvoltarea Miscarii Olimpice de pe continentul nostru." Mihai Covaliu - membru in Comitetul Executiv EOC.Noul presedinte al EOC a fost ales Spyros Capralos, presedintele Comitetului Olimpic Elen si membru al Comitetului International Olimpic. Acesta a fost ales presedinte cu 34 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, danezul Niels Nygaard, a strans doar 16 voturi. Capralos este al noualea presedinte EOC. Italianul Raffaele Pagnozzi va ocupa pentru inca un mandat functia de secretar general al EOC.Delegatia Romaniei la Adunarea Generala de Alegeri de la Atena a fost condusa de Mihai Covaliu, presedinte COSR, George Boroi, Secretar General COSR, Florin Misca, Secretar General Adjunct si Cristian Butariu, Director Departament Relatii Internationale si Comunicare.Totodata, COSR a primit organizarea Adunarii Generale EOC din 2024, an in care Miscarea Olimpica din Romania avinerseaza 110 ani de existenta. Locul de desfasurare al evenimentului va fi Brasov.