O echipa de handbal se retrage din Cupa Romaniei din cauza coronavirusului

"In urma testarilor facute in vederea participarii la Cupa Romaniei Fan Courier, in cadrul echipei a fost depistat un numar de 9 persoane cu rezultat pozitiv cu SARS COV -2 si doar 8 persoane au ramas apte pentru disputarea meciului programat in data de 3 septembrie 2020.Am facut toate demersurile posibile pentru a participa la meci deoarece eram nerabdatori sa reincepem competitiile oficiale, dupa o pauza asa de lunga.In semn de respect pentru Federatia Romana de Handbal, competitia Cupa Romaniei Fan Courier si fata de toate echipele participante la aceasta competitie, dar mai ales pentru sanatatea tuturor, clubul nostru a luat decizia de a nu se prezenta la aceasta competitie.Respectam dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a jucatoarelor noastre motiv pentru care nu vom preciza numele acestora.In aceste momente dificile avem nevoie de liniste, intelegere dar mai ales de sprijinul neconditionat al celor care iubesc aceasta echipa.Dorim multa sanatate tuturor si le multumim celor care inteleg situatia dificila prin care trecem!", se arata in comunicatul clubului, postat pe Facebook Ca urmare a retragerii echipei Dunarea Braila, in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin este calificata SCM Ramnicu Valcea.