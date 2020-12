Costuri enorme. Cat va plati Japonia pentru amanarea Jocurilor Olimpice

Cea mai mare parte din aceste costuri suplimentare sunt legate de activitatile operationale si de masurile de siguranta contra Covid-19.Costurile suplimentare vor fi impartite intre Comitetul de organizare al JO 2020, guvernul regiunii Tokyo si guvernul Japoniei. Guvernul Tokyo va contribui cu 1,15 miliarde dolari, in timp ce comitetul de organizare si guvernul Japoniei vor acoperi restul sumei, cu circa 991 milioane dolari respectiv circa 683 milioane dolari.Comitetul International Olimpic a anuntat anterior ca va contribui cu suma de 650 milioane dolari pentru a acoperi costurile suplimentare legate de amanarea olimpiadei. Aceasta suma nu este insa inclusa in costurile anuntate de organizatorii japonezi.Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice din 2020 au fost amanate in luna martie din cauza noului coronavirus cu un an si se vor desfasura in 2021 in perioadele 23 iulie-8 august respectiv 24 august-5 septembrie.In decembrie 2019, cu cateva luni inainte de decizia de amanare a JO 2020, bugetul competitiei se ridica la 12,6 miliarde dolari.Presedintele comitetului de organizare Tokyo 2020, Yoshiro Mori, a precizat ca CIO a acceptat sa renunte la orice redevente suplimentare de la noile acorduri de sponsorizare ce vor fi incheiate in lunile urmatoare de organizatorii japonezi.