Presa din Spania anunta posibila suspendare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Jurnalistii din Spania anunta ca soarta Jocurilor Olimpice din 2020 este ca si pecetluita, competitia care trebuia sa aiba loc in luna august in acest an urmand sa fie amanata din cauza pandemiei de coronavirus.

Pandemia de coronavirus face victime din ce in ce mai multe pe intreg globul. Sambata seara erau afectate 184 de tari, iar numarul mortilor depasea din pacate cifra de 12.000. Numai in Italia, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 793 de decese..

In acest context, jurnalistul spaniol Angel Garcia a anuntat sambata seara la microfonul postului de radio Cadena Cope ca "toate indiciile ne fac sa credem ca Jocurile Olimpice vor fi amanate".

Oameni cu nume din cadrul Comitetului Olimpic International i-au confirmat lui Garcia aceasta stire, jurnalistul iberic fiind unul reputat in ce priveste subiectul Olimpiadelor. Ramane de vazut daca decizia CIO va fi una de amanare sau suspendare temporara, sau JO 2020 vor fi anulate definitiv, lucru care nu s-a mai intamplat de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace.

In aceeasi ordine de idei, Federatia Americana de Atletism a cerut sambata in mod oficial amanarea Jocurilor de la Tokyo, in contexul pandemiei de coronavirus, dupa cum informeaza celebrul ziar francez L'Equipe. Presedintele Federatiei, Max Siegel, i-a trimis o scrisoare sefei Comitetului Olimpic american, Sarah Hirshland, pledand ca JO 2020 sa nu mai aiba loc in august.

"Stim ca nu exista raspunsuri perfecte si ca aceasta este o decizie foarte complexa si dificila, dar aceasta pozitie macar le ofera sportivilor linistea de a sti ca vor avea timp ca sa se pregateasca asa cum trebuie fizic, psihic si emotional, pentru a putea participa la Jocuri Olimpice sigure si de succes, si de a se concentra acum pentru a avea grija de ei si de familiile lor. Cerem USOPC, ca lider in Miscarea Olimpica, sa isi foloseasca vocea si sa vorbeasca in numele sportivilor", se arata in scrisoarea deschisa trimisa de Siegel.

De asemenea, pe langa Federatia de atletism din SUA, si Federatia de natatie a cerut oficial amanarea Jocurilor.

Olimpiada din Asia ar trebui sa aiba loc in aceasta vara intre 24 iulie si 9 august.

D.A.