Scandal urias in sportul romanesc! Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, acuzat de "complicitate si manipulare" intr-un scandal de dopaj

Aceleasi acuzatii au fost formulate si fata de fostul presedinte al IWF, ungurul Tamas Ajan, in timp ce presedintele Federatiei europene, turcul Hassan Akkus, a fost acuzat doar de ''manipulare".ITA este o organizatie independenta care implementeaza programe antidoping pentru federatiile internationale si care a preluat programul antidoping al IWF inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo.Acuzatiile, detaliate joi de un raport ITA, declansat de un documentar realizat de postul german de televiziune ARD, anul trecut, in care se relata ca exista circa 150 de cazuri de dopaj nerezolvate in perioada 2009-2019.''ITA a fost surprinsa de gradul mare de inactiune al IWF din ultimii ani, care a dus la 29 de infractiuni antidoping nesanctionate, acesta fiind imposibil de urmarit din cauza prescrierii lor sau din cauza distrugerii probelor'', a precizat ITA.''Motivele pentru care aceste cazuri nu au fost procesate sau analizate merg de la omisiune administrativa, arhivare defectuoasa, proceduri organizationale haotice sau erori jurisdictionale, pe de o parte, si pana la indiferenta, neglijenta intentionata, complicitate, sau mai rau, acoperiri flagrante si intentionate'', se arata in raport.IWF, care considera aceste probleme ca fiind ''istorice'', s-a declarat ''pe deplin angajata'' sa aplice sanctiunile dictate de ITA impotriva fostilor sau actualilor oficiali.''Sunt ingrozit de ceea ce se afirma a fi o tradare completa a halterelor si halterofililor de catre cei carora le-a fost incredintata conducerea sportului nostru'', a afirmat actualul presedinte al Federatiei Internationale de Haltere, Dr. Michael Irani.''Tuturor sportivilor carora le-a fost furata oportunitatea de a concura corect vreau le ofer scuzele sincere ale IWF'', a mai spus oficialul.Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA), care coopereaza cu ITA in aceasta ancheta, a salutat publicarea raportului.''AMA/WADA este tulburata de ceea ce s-a dezvaluit si va continua sa munceasca indeaproape cu ITA si alte organizatii, inclusiv justitia, pentru a afla tot adevarul ascuns atatia ani'', a declarat presedintele agentiei, polonezul Witold Banka.In urma cu o saptamana, Federatia Internationala de Haltere a impus o suspendare de un an Federatiei Romane de Haltere din cauza mai multor cazuri de incalcari ale regulamentului antidoping, sanctiune care priveaza participarea halterofililor romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august)."Sanctiunea dispusa fata de Federatia romana este motivata de cinci incalcari ale reglementarilor antidoping datand din 2012 si comise de cinci sportivi diferiti (n.r. Florin Croitoru, Gabriel Sincraian, Razvan Martin, Roxana Cocos si Marius Danciu). Aceste cinci incalcari se bazeaza pe prezenta steroizilor anabolizanti", se arata intr-un comunicat al IWF."Patru dintre aceste infractiuni au fost comise de cei patru reprezentanti ai Romaniei la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012: Florin Croitoru, Gabriel Sincraian, Razvan Martin si Roxana Cocos. Aceste rezultate anormale ale analizelor au fost anuntate in 2019 ca parte a programului de reanaliza al Comitetului International Olimpic'', se mai arata in comunicat.Aceasta sanctiune poate fi atacata la Curtea de Arbitraj pentru Sport (TAS).IWF a suspendat deja alte trei federatii din motive similare, Thailanda, Egipt si Malaezia.Nicu Vlad (57 ani) a cucerit o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles (1984) si are in palmares si trei titluri de campion mondial (1984, 1986, 1990). Din 2001 este presedintele Federatiei Romane de Haltere.