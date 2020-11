Trei halterofili romani participanti la Jocurile Olimpice din 2012 au fost descalificati dupa ce au fost gasiti dopati. Unora dintre ei li s-au retras si medaliile olimpice

Razvan Martin, in varsta de 28 ani, a obtinut medalia de bronz la categoria 69 kg, in fata nord-coreeanului Kim Myong-hyok, in timp ce Roxana Cocos, 31 de ani, a luat medalia de argint in proba feminina la aceeasi categorie, devansand-o pe kazaha Anna Nurmuhambetova.Gabriel Sincraian, 31 de ani, a concurat la JO 2012 la categoria 85 kg, fara sa reuseasca sa incheie concursul.Dupa cum s-a anuntat in luna ianuarie, Razvan Martin, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, a fost depistat pozitiv cu steroizi in cadrul unui test antidoping efectuat in prezent de AMA/WADA asupra mostrei prelevate la momentul respectiv si risca sa ii fie retrasa medalia dupa analizarea probei B.In ianuarie s-a anuntat ca Roxana Cocos a fost depistata pozitiva la Jocurile Olimpice de vara de la Londra, in 2012, in urma reanalizarii probelor prelevate si risca si ea sa piarda medalia de argint cucerita la cat. 69 kg.In aceeasi luna, Federatia Internationala de Haltere a indicat ca sportivul roman Gabriel Sincraian a fost depistat pozitiv la controlul antidoping pentru a treia oara, dupa reanalizarea esantioanelor prelevate la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.Gabriel Sincraian este insa deja suspendat, dupa ce a fost gasit dopat la JO 2016, de la Rio de Janeiro. El a fost gasit pozitiv la testosteron atunci si a pierdut medalia de bronz castigata la categoria 85 kg. In 2017, Sincraian a fost suspendat pentru o perioada de opt ani de catre Federatia International de Haltere (IWF).Toti cei patru halterofili romani participanti la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 au fost gasiti dopati in urma reanalizarii probelor prelevate la momentul respectiv: Razvan Martin (bronz la cat. 69 kg), Roxana Cocos (argint la cat. 69 kg), Florin Croitoru (locul 9 la cat. 56 kg) si Gabriel Sincraian (cat. 85 kg).In afara de testele pozitive ale lui Razvan Martin, Roxana Cocos si Gabriel Sincraian de la JO 2012, potrivit site-ului Federatiei Internationale de Haltere, Romania are inregistrate alte 20 de cazuri de dopaj incepand din 2008: 2010 - Ninel Miculescu (suspendat pe viata la 3 noiembrie 2010), 2011 - Leonard Dumitru Cobzariu (suspendat intre 08.09.2011-08.09.2013), 2011 - Alexandru Rosu (14.04.2011 - 14.04.2013),2012 - Marius Danciu (15.11.2012 - 21.12.2014), 2012 - Florin Ionut Croitoru (13.03.2019-12.03.2021), 2013 - Elena Ramona Andries (08.04.2013-08.04.2015), 2013 - Razvan Constantin Martin (11.04.2013-11.04.2015), 2013 - Gabriel Sincraian (23.09.2013-23.09.2015), 2013 - Georgiana Andreea Tites (23.09.2013-23.09.2015),2014 - Madalina-Bianca Molie (15.10.2014-15.10.2016), Loredana-Elena Toma (15.10.2014-15.10.2016), 2015 - Adrian-Grigore Lingurar (31.03.2015-31.03.2019), 2015 - Mihai Alexandru Popescu (11.05.2015-11.05.2019), 2015 - Daniel-Florin Vizitiu (31.03.2015-31.03.2019), 2016 - Alina-Alexandra Popovici (11.08.2016-11.08.2020), 2016 - Gabriel Sincraian (12.08.2016-12.08.2024), 2017 - Dumitru Captari (11.01.2018-11.01.2020), 2018 - Monica Suneta Csengeri (27.07.2018-02.12.2019), 2018 - Cristina Iovu (15.12.2018-15.12.2026), 2020 - Paul Dumitrascu (18.12.2019-17.10.2020).Conform deciziei luate de IWF in 2017, la Tbilisi, orice tara care are trei sau mai multe cazuri pozitive la retestarile CIO de la probele prelevate la JO 2008 si JO 2012 risca sa primeasca un an de suspendare.Daca Romania va depasi 20 de cazuri de dopaj incepand cu 2008, numarul de locuri pentru JO 2020 la haltere va fi redus la doua, din maximum posibil de opt.Romania putea evita reducerea numarului de locuri pentru JO 2020 in cazul in care contraexpertizele ar fi fost negative sau in care analiza acestora nu s-ar fi incheiat pana la Jocurile de la Tokyo.